Η εθνική γυναικών ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ της Ταϊλάνδης και αποχαιρετά τη διοργάνωση. Οι Ελληνίδες διεθνείς παρά την καλή εμφάνιση στα πρώτα δύο σετ, υπέστησαν «μπλακ άουτ» στο 3ο και το 4ο σετ, στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre και έμειναν εκτός των 16 καλύτερων ομάδων του κόσμου.

Η Εθνική γυναικών πάλεψε σκληρά κόντρα στη Γαλλία και έφτασε μία ανάσα από το να προηγηθεί με 2-1, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να πετύχει μία σπουδαία πρόκριση. Οι Ελληνίδες διεθνείς έκαναν πολύ καλά δουλειά σε μπλοκ και άμυνα, φτάνοντας τις Γαλλίδες στα όρια τους. Στις λεπτομέρειες όμως φάνηκε ότι η Γαλλία είναι πιο «γεμάτη» και έμπειρη ομάδα, κάτι που τις επέτρεψε να διαχειριστεί καλύτερα τα κρίσιμα σημεία και τις κόντρα μπάλες.

Συνολικά πάντως η Εθνική ξεπέρασε τον εαυτό της κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ταϊλάνδη. κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες αλλά και δείχνοντας ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει σπουδαίο παρόν αλλά και λαμπρό μέλλον.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής μετά το αρχικό 1-2 στη Γαλλία. Με δύο πόντους της Στράντζαλη και λάθη της Γαλλίας η Εθνική πέρασε μπροστά με 5-2. Η Εθνική διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προβάδισμα της (8-4) με δύο πόντους της Τοντάι, διαφορά που διατήρησε με τις καλές επιθέσεις της Ανθούλη (10-6).

Οι Γαλλίδες μείωσαν έως το 12-10 με άσσο της Κοζέτ και 14-12 με λάθος της Ανθούλη. Η ίδια όμως έδωσε το side out στην Εθνική η οποία βρήκε λύσεις από τη Μπακοδήμου που με τέσσερις προσωπικούς της πόντους έφτασε τη διαφορά στο +6 για την Εθνική (20-14).

Η Εθνική συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 25-17 με «πέναλτι» της Τοντάι.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η εξαιρετική υποδοχή που κράτησε η Εθνική Ελλάδος, που δεν επέτρεψε στη Γαλλία να την πιέσει από το σερβίς και βρήκε πολλές λύσεις από το κέντρο.

Καλύτερα ξεκίνησε η Εθνική που προηγήθηκε με 4-2, αλλά γρήγορα η Γαλλία έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά με 6-8. Η Ανθούλη μείωσε σε 7-8, αλλά οι Γαλλίδες ξέφυγαν στη συνέχεια με τρεις (7-10), διευρύνοντας το προβάδισμα τους αργότερα στους έξι πόντους (9-15) με μπλοκ της Κοζέτ.

Σε εκείνο το σημείο ο Απόστολος Οικονόμου κάλεσε τάιμ-άουτ και η Εθνική επιχείρησε να κάνει την αντεπίθεση της. Οι διεθνείς μας μείωσαν σε 15-18 με άσσο της Μπακοδήμου και 18-20 με άσσο της Ανθούλη. Ένα φιλέ της Ανθούλη και ένα λάθος της Στράντζαλη όμως διαμόρφωσαν το 18-22 και από εκεί και πέρα η Γαλλία διαχειρίστηκε σωστά το side out της, φτάνοντας στο 21-25 και την κατάκτηση του δευτέρου σετ.

Καλύτερη ξεκίνησε η Εθνική στο τρίτο σετ που προηγήθηκε με 3-1 με μπλοκ της Τσιόγκα. Οι Γαλλίδες ισοφάρισαν σε 3-3 και αργότερα σε 6-6, ενώ πέρασαν μπροστά με 7-8 με τη Ροτάρ. Εκεί η Εθνική αντέδρασε, προηγήθηκε με 9-8 χάρη σε φίλε από τη Γαλλία και 10-8 με άσσο της Κωνσταντινίδου. Ακολούθησαν δύο λάθη της Γαλλίας (12-8), με την Εθνική να φτάνει στο 16-10 με μπλοκ της Ανθούλη. Η Γαλλία μείωσε σε 17-14 με άσσο της Εντιαγέ, αλλά η Εθνική πήρε πάλι προβάδισμα με μπλοκ της Τοντάι (19-14) και της Κωνσταντινίδου (21-15).

Εκεί η Γαλλία αντέδρασε και μείωσε έως το 21-19. Η Εθνική διαχειρίστηκε καλά το side out της και έφτασε μέχρι το 23-20 με διπλό μπλοκ από Ανθούλη και Τσιόγκα. Η Γαλλία μείωσε σε 23-22 μετά από μεγάλο ράλι, αλλά η Ελλάδα πήρε σετ μπολ (24-22) με μπλοκ της Τσιόγκα σε κόντρα μπάλα της Εντιαγέ.

Η Γαλλία όμως ισοφάρισε σε 24-24 με μπλοκ στη Στράντζαλη και πήρε σετ μπολ στο 25-26 με κόντρα-μπάλα της Κοζέτ και πήραν το σετ στο 26-28 με λάθος της Κωνσταντινίδου.

Παρά τον δραματικό τρόπο με τον οποίο τελείωσε το τρίτο σετ η Εθνική δεν πτοήθηκε και ξεκίνησε εξαιρετικά, περνώντας μπροστά με 4-1 στο ξεκίνημα του σετ. Μάλιστα η Εθνική έφτασε στο 7-4 με μπλοκ της Μπακοδήμου και 9-5 με άσσο της Κωνσταντινίδου. Η Γαλλία μείωσε σε 11-9 με τη Ροτάρ και ισοφάρισε σε 13-13 με άουτ της Τοντάι.

Στη συνέχεια η Εθνική έχασε τη συγκέντρωση της, η Γαλλία πέρασε μπροστά με 13-14 με την Καζότ και έφτασε έως το 14-18 με τη Ροτάρ, η οποία λίγο αργότερα διαμόρωσετο 15-21. Από εκεί και πέρα η Γαλλία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήρε το σετ με 25-17 με επίθεση της Καζότ.

Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25) σε 105′

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. – 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. – 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.

Γαλλία (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. – 37% άριστες), Ν’ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. – 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. – 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.

Οικονόμου: «Εμείς κάναμε τη… δήλωση ότι είμαστε εδώ»

Απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πεπεισμένος ότι η εθνική ομάδα στο μέλλον θα μπορέσει να πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα με τη Γαλλία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου.

Αναλυτικά τα όσα στην κάμερα της FIVB ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής γυναικών Απόστολος Οικονόμου:

«Αυτή είναι η διαφορά του επιπέδου του VNL όπου παίζει η Γαλλία και του επιπέδου της Golden League που παίζουμε εμείς. Σε κρίσιμους πόντους η Γαλλία ήξερε πως να μας αντιμετωπίζει, να μας μπλοκάρει και να επιτεθεί και έτσι μπορεί να κερδίσει κρίσιμους πόντους και αγώνες.

Στο τέταρτο σετ ξεμείναμε από ενέργεια, απογοητευτήκαμε και χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση μας. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα και αυτό το γκρουπ.

Εμείς κάναμε τη δήλωση ότι είμαστε εδώ, ότι το ελληνικό βόλεϊ γυναικών είναι εδώ, έχει τη δυνατότητα και θέλουμε να αποδείξουμε ότι και στο μέλλον θα είμαστε σε αυτά τα μεγάλα ραντεβού… ».