Ο Έλληνας Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Μπαχρέιν, Γιώργος Βόβορας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio. Ο Γιώργος Βόβορας αφού μίλησε για την εθνική Μπαχρέιν, έκανε το σχόλιό του και για τη φετινή προσπάθεια της εθνικής Ελλάδας εν όψει Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά είπε:

Για το θέμα της ψυχολογίας σε ένα Ευρωμπάσκετ: «Πάντα είναι δύσκολο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γιατί μετά τα προημιτελικά πρέπει να κάνεις τρομερές εμφανίσεις και εξαιρετικές αποδόσεις για να περάσεις στον επόμενο γύρο. Τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε με ομάδες υψηλού επιπέδου. Είναι καθαρά θέμα ημέρας και συγκέντρωσης. Όταν αρχίζει ο αγώνας, δεν υπάρχει μνήμη για να σκεφτείς τα προηγούμενα. Η Εθνική, παρ’ όλο που έχουμε κάποιες ελλείψεις που δεν είναι εύκολο να τις καλύψει, έχει την εμπειρία σε αυτό το ρόστερ και, κατά την γνώμη μου, με βάση την δυναμική του Γιάννη, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στα νοκ-άουτ».

Για τη σημασία της 1η θέσης στον όμιλο ενόψει των διασταυρώσεων στα νοκ-άουτ: «Εγώ θεωρώ ότι αυτήν τη στιγμή, με τα τωρινά ρόστερ, πρέπει να κοιτάμε τη δική μας ομάδα. Στην άμυνα είναι σίγουρο ότι θα είμαστε από τις καλύτερες, πιο σκληρές και πιο δυνατές ομάδες και θα οδηγήσουμε πολλές καταστάσεις αιφνιδιασμού. Η Ιταλία ίσως είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από την Ισπανία, έχει παίξει πολλά νοκ-άουτ παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πιστεύουμε στην Εθνική ομάδα. Εμείς δημιουργούμε τις καταστάσεις και έχουμε έναν παίκτη που είναι εκ των κορυφαίων τριών αθλητών του ΝΒΑ από ευρωπαίους παίκτες με βάση τις επιδόσεις του. Η Ιταλία είναι σκληρή ομάδα και έχει το ίδιο ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Εμείς καθορίζουμε, όμως, την τύχη αυτών των παιχνιδιών και είναι πολύ πιθανό να τερματίσουμε στην 1η θέση».

Για τα νοκ-άουτ παιχνίδια και την “κοντή” μνήμη που πρέπει να έχεις εκεί: «Αυτό είναι κάτι που αναφέρουν όλοι οι προπονητές. Πρέπει να έχεις “κοντή” μνήμη ανά κατοχή, όχι ανά παιχνίδι. Στον αγώνα με την Γερμανία είχαμε κάνει ένα σερί και είχαμε πάθει… black-out και μετά ήταν δύσκολο να επανέλθουμε. Σε ένα τουρνουά που τα νοκ-άουτ ματς καθορίζουν τις πορείες των ομάδων, αν δεν έχεις “κοντή” μνήμη, μπορεί να μην έχεις τα περιθώρια για τον επόμενο αγώνα. Φέτος πιστεύω ότι θα φτάσουμε στα νοκ-άουτ έχοντας τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου. Η Εθνική έχει πολύ καλούς spot-up shooters, παρ’ ότι στα πρώτα φιλικά είχαμε κακά ποσοστά. Ο Γιάννης με τον τρόπο παιχνιδιού του θα αναγκάσει τον αντίπαλο να “τραβήξει” δύο παίκτες πάνω του. Έχουμε 5-6 παίκτες που στα νοκ-άουτ μπορούν να σουτάρουν με 40% και αυτό αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πάντα λέμε ότι δεν έχουμε σουτέρ, αλλά έχουμε εξαιρετικούς. Τι να πούμε για τους Σλούκα, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Μήτογλου, αλλά και τον Σαμοντούροβ που πραγματικά έχει εντυπωσιάσει;

Μετά το ματς με τη Λετονία έλεγε ο κόουτς Σπανούλης ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τρεις παίκτες από τις μικρές ηλικίες των εθνικών ομάδων. Σίγουρα δε θα είναι και οι τρεις στην τελική δωδεκάδα, αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον. Είναι ένα κρίσιμο καλοκαίρι για την Εθνική ομάδα. Κάποιοι παίκτες ίσως είναι η τελευταία διοργάνωση τους και η τελευταία τους ευκαιρία να πετύχουν κάτι πολύ μεγάλο. Υπάρχει τεράστια θέληση, υπάρχει η “μαγιά” και η χημεία ώστε η ομάδα να γυρίσει με ένα μετάλλιο. Όταν βλέπουμε παίκτες όπως ο Σλούκας που πέρασε πολλά την περασμένη σεζόν και βρίσκεται στην Εθνική ομάδα, για τελευταία φορά όπως είπε, και έχει την θέληση, όπως αντίστοιχα και ο Παπανικολάου, σίγουρα θέλουν να διεκδικήσουν κάτι με την Ελλάδα και έρχονται με χαμόγελο και ευχαρίστηση. Έχω κι εγώ την εμπειρία με την Εθνική ομάδα του Μπαχρέιν. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις την κουλτούρα των παικτών ώστε να περιμένουν το καλοκαίρι για να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Αυτήν την κουλτούρα η Εθνική Ελλάδος την έχει ακόμα και στα ανεπιτυχή αποτελέσματα».

Για τη θητεία του στην Εθνική Μπαχρέιν: «Ήμουν στην Κίνα και είχα μία πρόταση. Ήταν μία διαφορετική εμπειρία να δω το κινέζικο μπάσκετ και τις συνθήκες εκεί. Όταν ήρθε η πρόταση του Μπαχρέιν, δεν ήξερα πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Μετά τα meetings που κάναμε όμως, είδα ανθρώπους που έχουν πραγματική “δίψα” για να μεγαλώσουν το κομμάτι του μπάσκετ στην εθνική τους ομάδα. Υπάρχει ένας άνθρωπος στο Μπαχρέιν, που είναι ένας από τους ισχυρότερους της χώρας, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει από το μηδέν και γι’ αυτόν τον λόγο παίρνουν παίκτες από τις γύρω χώρες. Έχουμε πάρει πέντε παίκτες κάτω των 16 ετών από το Σουδάν που απέκτησαν την υπηκοότητα και τους θαυμάζουμε. Οι σωματικές τους επιδόσεις είναι επιπέδου ΝΒΑ. Αυτή η θέληση με κέρδισε. Θέλουν να “χτίσουν” για το μέλλον, δεν επιδιώκουν άμεσα αποτελέσματα. Θέλουν να αλλάξουν την κουλτούρα. Όσο συζητούσα μαζί τους, κατάλαβα ότι η “πίτα” του μπάσκετ αρχίζει να μεγαλώνει και θα βλέπουμε περισσότερες ομάδες από αυτές τις χώρες να συμμετέχουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, και όχι μόνο, και θα έχουν μεγάλη δυναμική».

Για το πώς είναι να εργάζεσαι σε Εθνική ομάδα: «Ήταν κάτι διαφορετικό και μου άρεσε. Πήγαμε σε πρωταθλήματα στην Ταιβάν, στην Κίνα και στην Αραβία. Ήμουν με την U16 και βγήκαμε 1οι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην Αραβία. Ήταν κάτι όμορφο για τη χώρα. Όπως είπα πριν, βοηθάω στο κομμάτι της κουλτούρας για το πώς προσεγγίζουν το καλοκαίρι και την προετοιμασία. Δηλαδή όλα αυτά που έχω μάθει από την ελληνική νοοτροπία, όπου οι παίκτες, παρά τα παιχνίδια τον χειμώνα, έχουν γίνει μία παρέα και έχουν “χτίσει” ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. “Χτίζουμε” πράγματα από μικρές ηλικίες και θέλουμε να “χτίζουμε” μικρές συνθήκες. Πήραμε μετάλλιο για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι οι μικρές συνήθειες δημιουργούν μεγαλύτερες. Είμαστε σε σωστό μονοπάτι και είμαι χαρούμενος που έκανα αυτήν την επιλογή. Είναι μικρή χώρα με μεγάλες φιλοδοξίες. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο που έχει 45 βαθμούς Κελσίου και είδα τρία παιδιά να σουτάρουν σε ανοιχτό γήπεδο το μεσημέρι. Αυτά θέλουν μάθουν και “διψούν”, έχουν τεράστιες σωματικές επιδόσεις και μπορούν να έχουν σημαντικές πορείες στο μέλλον. Αποτελεί μεγάλο κίνητρο για ‘μένα. Αν συνεχίσουν έτσι, η Εθνική Μπαχρέιν μπορεί να έχει πολύ καλές επιδόσεις και σημαντικά αποτελέσματα».