Από τη «Sunel Arena» όπου θα διεξαχθεί ο εντός έδρας αγώνας της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19:00), ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει των δύο αναμετρήσεων με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για το FIBA Basketball World Cup 2027 που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ το 2027.

Δέκα παίκτες ήταν παρόντες στη σημερινή προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με αναγκαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις.

