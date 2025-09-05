Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας, πέταξε τα «βέλη» του για τη διαιτησία, τονίζοντας ότι ο Ντόντσιτς εκτελεί 20-22 βολές και ο Αντετοκούνμπο ικετεύει για να πάρει ένα φάουλ.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τον κόουτς Σκαριόλο για μία εκπληκτική καριέρα με την Εθνική Ισπανίας. Καλή τύχη στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα για ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα που έχει παίξει η Ελλάδα. Ήταν απίστευτο, επιθετικά, αμυντικά. Δείξαμε σπουδαίο χαρακτήρα, ακόμη και όταν πέρασε μπροστά η Ισπανία. Είναι απλά μία νίκη που μας δίνει την πρώτη θέση και τίποτα περισσότερο.

Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ.

Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια.

Οι 12 βολές είναι λίγες για τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άλλες 10 σίγουρα. Έχουμε μία ομάδα που σεβόμαστε όλους. Σέβομαι πολύ τον Σκαριόλο και την Εθνική Ισπανίας, που πέτυχαν εκπληκτικά πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πρέπει να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου και το παιχνίδι και να πω την αλήθεια. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και την Ισπανία. Τα καλύτερα για τον κόουτς Σκαριόλο».

Για τους έμπειρους παίκτες: «Εμπιστεύομαι όλα τα παιδιά. Έχω ξεκινήσει πεντάδα με τον Σαμοντούροβ και τον Κατσίβελη. Έχω βάλει τους πάντες. Ας πούμε σήμερα ο Ντίνος που είναι από τους καλύτερούς μας παίκτες έπαιξε 12’44” γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι. Έπαιζαν με 4άρια που είναι 3άρια.

Ο Ντίνος είναι τόσο καλός χαρακτήρας που το κατάλαβε και το δέχθηκε. Το τουρνουά έχει πολύ δρόμο ακόμα, θέλουμε να έχει πολύ δρόμο ακόμα. Οι έμπειροι παίκτες είχαν ηρεμία στο τέλος. Ο καθένας όταν του αναθέτουμε έναν ρόλο, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ευθύνη στην επίθεση.

Ο Κώστας είναι ίσως ο καλύτερος decision maker στην Ευρωλίγκα. Ο Γιάννης κανονικά πρέπει να σκοτώσει τον αδερφό του σήμερα, γιατί για μία ασίστ δεν έχει τριπλ-νταμπλ και έχασε από κάτω ο Θανάσης το καλάθι. Ήταν καταπληκτικός ο Γιάννης σήμερα. Εμπιστεύεται τους συμπαίκτες του, βλέπει ότι έχει σουτ η ομάδα, ήταν μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του».

Για τις χαμένες διαφορές: «Σίγουρα κάτι φταίει, αλλά είναι άνθρωποι. Να θυμηθούμε τι ανατροπές έχουμε κάνει. Το πιο σημαντικό είναι η αντίδραση, μετά την αντεπίθεσή τους. Ήμασταν τόσο χαρούμενοι με το πρώτο ημίχρονο και χαλαρώσαμε. Αυτό είναι ένα σημείο που χρήζει να δούμε στο video, αλλά να δούμε και την αντίδραση της ομάδας».

