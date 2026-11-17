Αν δεν υπήρχε η… μουτζούρα της «εφτάρας» από την Ολλανδία, μάλλον όλοι θα συμφωνούσαμε στο συμπέρασμα ότι η πορεία της Εθνικής στο Nations League ήταν πετυχημένη.

Σε όμιλο με «γίγαντες» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αλλά και τη δυνατή Σερβία, η Ελλάδα πήρε 11 βαθμούς. Δεν προκρίθηκε τελικά στα νοκ-άουτ, όμως πέτυχε τους ρεαλιστικούς στόχους που είχε θέσει εξαρχής: την παραμονή στη League A του Nations League και την αποφυγή των «μεγαθηρίων» στην κλήρωση για τα προκριματικά του επερχόμενου Euro.

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