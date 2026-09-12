Την απόλυτη πίστη στις δυνατότητές του εξέφρασε ο Κιλιάν Εμπαπέ, σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στην «L’Équipe». Ο Γάλλος επιθετικός μίλησε χωρίς περιστροφές για τη Χρυσή Μπάλα, υποστηρίζοντας πως δεν θεωρεί ότι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε καλύτερη σεζόν από εκείνον.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε πως η κατάκτηση του ατομικού βραβείου αποτελεί έναν από τους βασικούς του στόχους, ενώ αναφέρθηκε και στην εποχή που ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κυριαρχούσαν στις ψηφοφορίες. Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι πίστευε πως ήταν ο κορυφαίος, αναγνώριζε την αξία τους όταν εκείνοι κατακτούσαν το βραβείο.

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