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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας, όμως η βραδιά είχε και μια αρνητική εξέλιξη…Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ απέναντι στην Τουρκία, αλλά λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας ανησυχία στους «τρικολόρ» και στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο του αριστερού του ποδιού, το οποίο ήταν και το πόδι που στηρίχθηκε στη φάση του γκολ.

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