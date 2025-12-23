Απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (21/12/2025) σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος, 13 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (21/12/2025) σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος, 13 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.