Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο MMA μετά από πέντε χρόνια απουσίας κατέληξε σε νέα ταλαιπωρία, καθώς ο Ιρλανδός υπέστη τραυματισμό στο δεξί γόνατο μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα του με τον Αμερικανό Μαξ Χόλογουεϊ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Η αναμέτρηση, κεντρικό γεγονός της UFC 329 στο T-Mobile Arena του Λας Βέγκας, σταμάτησε στο 1:09 του πρώτου γύρου, με τον διαιτητή Μάικ Μπέλτραν να διακόπτει τη μονομαχία και τον Χόλογουεϊ να παίρνει τη νίκη με τεχνικό νοκ-άουτ.

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