Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο από την πρώτη μέρα του διεπιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια τη ιστορίας του. Ένα συνέδριο που έχτιζε πολύ καιρό τώρα. Στόχος της δημοσίευσης να προπαγανδίσει την δήθεν επιτυχία του. Και πράγματι, όποιος δει το βίντεο, θα πει ότι το συνέδριο πήγε πολύ καλά.

Το νόμισμα, ωστόσο, έχει πάντα δυο όψεις. Μετά την πρώτη ώρα, άλλωστε, όταν άρχισαν να ομιλούν οι εισηγητές, έφυγαν τα παιδιά των ακαδημιών. Άδεια καθίσματα. Σε μια αίθουσα 400 ατόμων, μόλις 25-30 παρακολουθούν τις εισηγήσεις. Οδυνηρή εμπειρία για τους εισηγητές, να ομιλούν σε άδεια αίθουσα.

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