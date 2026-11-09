Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τα αθλητικά ΜΜΕ στο Μεξικό αποθεώσαν για ακόμη μια φορά τομ Αρμάντο Γκονσάλες. Αυτή τη φορά, για την ακαριαία επίδραση που είχε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
Ο «Ορμίγκα» πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 56ο λεπτό στη θέση του Μάριους Μουαντιλμαντζί και χρειάστηκε μόλις 120 δευτερόλεπτα για να βρει δίχτυα, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ζότα Σίλβα και πλασάροντας υποδειγματικά με το αριστερό για το 1-0 των Πειραιωτών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης