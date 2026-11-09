Ο Νορντίν Άμπαμπατ μπορεί να πλησιάζει τα 40, όμως φαίνεται ότι κρατάνε τα..κότσια του και δεν σκέφτεται να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, που από τον περασμένο Αύγουστο αγωνίζεται στην Ουτρέχτη, κατάφερε να γράψει ιστορία στην αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν, που έγινε στις 8 Νοεμβρίου.

Ο άσος απο το Μαρόκο,πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό και χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Σε τέσσερα λεπτά μοίρασε ασίστ στον Ντε Βιτ, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ της Ουτρέχτης, διαμορφώνοντας το 2-3 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

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