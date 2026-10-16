Μία ακόμη σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην Μπενφίκα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας διαμόρφωσε στο 89ο λεπτό το τελικό 4-1 απέναντι στη Σέλτικ, συνδυάζοντας το γκολ του με ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 75 γκολ σε 125 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα, μαζί με 21 ασίστ, κια έτσι ανέβηκε στην τέταρτη θέση των ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

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