Σε πεδίο ακραίας αντιπαράθεσης εξελίσσεται ο απόηχος της αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στο επίκεντρο της οργής των Λατινοαμερικανών.

Η οριακή πρόκριση των Γάλλων με 1-0 , χάρη σε δικό του εύστοχο χτύπημα πέναλτι, όχι μόνο άφησε εκτός διοργάνωσης την αξιόμαχη Παραγουάη, αλλά πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα εχθρότητας. Στη χώρα της Λατινικής Αμερικής επικρατεί πραγματικός χαμός, με οργισμένους οπαδούς να φτάνουν στο σημείο να κάψουν δημόσια ομοίωμα του Γάλλου σούπερ σταρ, ανακηρύσσοντάς τον άτυπα ως «τον πιο μισητό άνθρωπο της χρονιάς».

Η αφορμή στο χορτάρι και η χειραψία που δεν έγινε ποτέ

Το κλίμα είχε ηλεκτριστεί, λόγω του ιδιαίτερα σκληρού παιχνιδιού και του αδιάκοπου trash talk μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, η σπίθα που άναψε τη φωτιά σημειώθηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, πλησίασε τον Εμπαπέ τείνοντας το χέρι του σε μια κίνηση ένδειξης αθλητικού ήθους. Ο Γάλλος αρχηγός, εκνευρισμένος από τα δυνατά μαρκαρίσματα που δέχθηκε, αγνόησε επιδεικτικά τον αντίπαλό του και συνέχισε την πορεία του. Η αντίδραση του Χιλ ήταν άμεση, πετώντας του την μπάλα στην πλάτη, σε ένα σκηνικό που έγινε αμέσως viral και έδωσε το σύνθημα για το ξέσπασμα των φιλάθλων.

Δείτε το σκηνικό:

Το ομοίωμα του Εμπαπέ στις φλόγες

Το ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ κρεμάστηκε χθες σε ένα δέντρο και στη συνέχεια παραδόθηκε στις φλόγες, στο πλαίσιο των παραδοσιακών εορτασμών του Σαν Χουάν. Το τοπικό έθιμο απαιτεί κάθε χρόνο να επιλέγουν οι κάτοικοι της περιοχής ένα πρόσωπο που θεωρείται το πιο αντιπαθές ή αμφιλεγόμενο. Μετά φτιάχνουν ένα ομοίωμα, το οποίο καίγεται δημόσια ως μέρος της λαϊκής παράδοσης. Φέτος, στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.

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