Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει από την ανακοίνωση της σούπερλιγκ για τη συνεδρίαση της αναδιάρθρωσης, έσκασε και το πρώτο αίτημα για τη μή επικύρωση της βαθμολογίας…

Το έστειλε ο Μπούρμπος στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος λόγω των οφειλών της ΠΑΕ ΟΦΗ στο πρόσωπό του, οι οποίες σφραγίστηκαν και από το CAS, που απέρριψε την προσφυγή των Κρητικών εναντίον του. Έτσι, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δίνει ένα επιπλέον πάτημα σε ομάδες που για την ώρα δεν επιθυμούν την επικύρωση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, άλλες για να μην υποβιβαστούν, κι άλλες μήπως αρπάξουν το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον ΟΦΗ. Καλά.

