Πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν αυτό απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης την τελευταία στιγμή εξαιτίας ενοχλήσεων στη δεξιά βουβωνική χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΝΒΑ, ο 31χρονος άσος αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στην περιοχή και αρχικά είχε χαρακτηριστεί αμφίβολος για την αναμέτρηση. Μάλιστα συμμετείχε στην προθέρμανση πριν από το τζάμπολ καθώς υπήρξε η προοπτική ν’αγωνιστεί ωστόσο αποφασίστηκε να μην ρισκάρουν την συμμετοχή του.

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