Συγκοινωνούντα δοχεία αποδεικνύονται τα δύο μεγάλα κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού, που δρούσαν στη χώρα μας από το 2012, όπως αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Με βάση την έρευνα του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μέλη του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με τους 183 κατηγορούμενους, που εκκρεμεί στην 13η ανακρίτρια Αθηνών Μαρία Σαραντοπούλου, συμμετείχαν παράλληλα και μάλιστα με ηγετικό ρόλο και στο κύκλωμα με τους 66 εμπλεκόμενους, που αποκαλύφθηκε πρώτο από τον Αρχή.

Ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα των 66 φέρεται να έχει Έλληνας επιχειρηματίας εξ Αυστραλίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της δολοφονίας του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, που εκτελέστηκε στο σπίτι του στη Βούλα το 2018.

Το ίδιο πρόσωπο είναι κατηγορούμενος και στην υπόθεση του κυκλώματος των 183.

Παρόμοια εμπλοκή και στις δύο δικογραφίες φέρεται να έχουν πέντε ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι του κυκλώματος των 183, οι οποίοι φέρονται να έχουν αποκτήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από την παράνομη δράση τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του πορίσματος Βουρλιώτη από το 2012 μέχρι το 2021 ο ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας και ένας ακόμη εμπλεκόμενος από τα ηγετικά στελέχη φέρονται να έχουν διενεργήσει 27.500 συναλλαγές, ενω τα χρήματα, που έχουν διακινήσει μέσω των ηλεκτρονικών τους πορτοφολιών ανέρχονται συνολικά (όγκος συναλλαγών – τζίρος) σε 331.956.987. δολάρια τουλάχιστον.