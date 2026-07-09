Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση για τον παίχτη που θα ενισχύσει την αριστερή πλευρά της άμυνας του και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Ρικάρντο Μάνγκας.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση για τον παίχτη που θα ενισχύσει την αριστερή πλευρά της άμυνας του και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Ρικάρντο Μάνγκας.

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