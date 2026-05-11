Κυριακή απομεσήμερο…
Το δελτίο ειδήσεων τού «Σκάϊ» φτάνει στο αθλητικό ένθετό του
και γίνεται αναφορά στην αδιανόητη «αυτοχειρία» τής Α.Ε.Κ.,
που -ενώ είχε προβάδισμα 18 πόντων στο τέλος τής τρίτης περιόδου-
έχασε το τρόπαιο τού «Basketball Champions League» από τη Ρίτας Βίλνιους.
Εκεί, λοιπόν, μάς περιμένει το πρώτο τερατούργημα,
καθώς ακούμε στο σπικάζ την εξής περιγραφή..:
«Η Ρίτας βρήκε έναν απρόσμενο ήρωα στο πρόσωπο τού Σιμόνας Λουκούσιους·
άποντος στον ημιτελικό,
ο Λιθουανός εκτέλεσε την “Ένωση” με 23 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα.
Ισοφάρισε 80-80 στην κανονική διάρκεια
και μαζί με τον Γιαφτόκας οδήγησαν τούς Λιθουανούς στη νίκη στην παράταση με 92-86.».
Αν είσαι αδαής, δεν θα βρεις κάτι μεμπτό στη συγκεκριμένη εκφώνηση.
Αν, όμως, έχεις στοιχειώδεις γνώσεις περί τού αθλήματος
-πόσω μάλλον, που οι αναφορές στα πρόσωπα συνοδεύονταν από σχετικά πλάνα-
θα χαμογελάσεις με ειρωνεία για το γεγονός
ότι ο πάλαι ποτέ παίκτης τού Παναθηναϊκού, ο Ρομπέρτας Γιαφτόκας,
έχει αποσυρθεί εδώ και εννέα χρόνια από την ενεργό δράση,
και ο πάλαι ποτέ παίκτης τού Παναθηναϊκού, ο Αρτούρας Γκουντάϊτις,
είναι αυτός που συνέπραξε με τον Λουκόσιους στη μεγάλη ανατροπή τής Ρίτας
(επιπροσθέτως, το επώνυμο δεν είναι «Λουκούσιους» όπως εξεφέρθη στο θλιβερό σπικάζ,
αλλά Λουκόσιους, όπως πιστοποιεί και η γραφή «Lukošius» στη γλώσσα τής πατρίδας του).
Κι εκεί που δεν έχεις συνέλθει ακόμα από την «ταυτοπροσωπία» των Γιαφτόκας-Γκουντάϊτις,
σε περιμένει το δεύτερο τερατούργημα στο αθλητικό ένθετο τού δελτίου ειδήσεων τής «Ε.Ρ.Τ.»,
όπου ακούμε στο σπικάζ την εξής περιγραφή..:
«Α.Ε.Λ.-“Αστέρας Aktor” 1-1.
Οι “βυσσινί” στην τελευταία θέση, οι Αρκάδες απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.».
Και ερωτώ..:
Αν κάποιος σάς πει ότι έχει απομακρυνθεί από μία «επικίνδυνη ζώνη»,
δεν θα σκεφθείτε ότι βρίσκεται πια σε ασφαλές σημείο;
Και ερωτώ υπερθεματίζοντας..:
Αν κάποιος σάς πει ότι έχει απομακρυνθεί κατά ένα μέτρο
από το σημείο μίας πυρηνικής διαρροής, μίας φυσικής καταστροφής, μίας τεράστιας πυρκαγιάς,
δεν θα σκεφθείτε «Αυτός…, ή με κοροϊδεύει, ή είναι χαζός.»;
Βεβαίως και θα κάνετε ετούτες τις απολύτως δικαιολογημένες σκέψεις,
καθώς η λέξη-κλειδί, η Απομάκρυνση,
θα γελοιοποιείται και θα αναιρείται από το ελάχιστο εύρος της.
Ε…, τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο συνέβη κι εδώ,
αφού ο Αστέρας Τρίπολης απέχει μόλις έναν βαθμό από τον Πανσερραϊκό
(και τρεις από την Α.Ε.Λ.),
οπότε -εν κατακλείδι-
απέχει μόλις έναν βαθμό από την «επικίνδυνη ζώνη» κι από τον υποβιβασμό.
Γελάει η μάνα τού Τσερνόμπιλ με την απομάκρυνση των Αρκάδων.
…
Σάς καταθέτω το βίντεο με τα δύο τερατουργήματα,
ώστε να θαυμάσετε έτι περαιτέρω τη «Νεοελληνική Ενημέρωση»,
η οποία βρίθει… εγκυρότητος και λεκτικής ακρίβειας
(ρητορική απορία α λα σύντροφος Κουτσούμπας: «Πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια..;»).
μ.Γ.