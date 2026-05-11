Κυριακή απομεσήμερο…

Το δελτίο ειδήσεων τού «Σκάϊ» φτάνει στο αθλητικό ένθετό του

και γίνεται αναφορά στην αδιανόητη «αυτοχειρία» τής Α.Ε.Κ.,

που -ενώ είχε προβάδισμα 18 πόντων στο τέλος τής τρίτης περιόδου-

έχασε το τρόπαιο τού «Basketball Champions League» από τη Ρίτας Βίλνιους.

Εκεί, λοιπόν, μάς περιμένει το πρώτο τερατούργημα,

καθώς ακούμε στο σπικάζ την εξής περιγραφή..:

«Η Ρίτας βρήκε έναν απρόσμενο ήρωα στο πρόσωπο τού Σιμόνας Λουκούσιους·

άποντος στον ημιτελικό,

ο Λιθουανός εκτέλεσε την “Ένωση” με 23 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα.

Ισοφάρισε 80-80 στην κανονική διάρκεια

και μαζί με τον Γιαφτόκας οδήγησαν τούς Λιθουανούς στη νίκη στην παράταση με 92-86.».

Αν είσαι αδαής, δεν θα βρεις κάτι μεμπτό στη συγκεκριμένη εκφώνηση.

Αν, όμως, έχεις στοιχειώδεις γνώσεις περί τού αθλήματος

-πόσω μάλλον, που οι αναφορές στα πρόσωπα συνοδεύονταν από σχετικά πλάνα-

θα χαμογελάσεις με ειρωνεία για το γεγονός

ότι ο πάλαι ποτέ παίκτης τού Παναθηναϊκού, ο Ρομπέρτας Γιαφτόκας,

έχει αποσυρθεί εδώ και εννέα χρόνια από την ενεργό δράση,

και ο πάλαι ποτέ παίκτης τού Παναθηναϊκού, ο Αρτούρας Γκουντάϊτις,

είναι αυτός που συνέπραξε με τον Λουκόσιους στη μεγάλη ανατροπή τής Ρίτας

(επιπροσθέτως, το επώνυμο δεν είναι «Λουκούσιους» όπως εξεφέρθη στο θλιβερό σπικάζ,

αλλά Λουκόσιους, όπως πιστοποιεί και η γραφή «Lukošius» στη γλώσσα τής πατρίδας του).

Κι εκεί που δεν έχεις συνέλθει ακόμα από την «ταυτοπροσωπία» των Γιαφτόκας-Γκουντάϊτις,

σε περιμένει το δεύτερο τερατούργημα στο αθλητικό ένθετο τού δελτίου ειδήσεων τής «Ε.Ρ.Τ.»,

όπου ακούμε στο σπικάζ την εξής περιγραφή..:

«Α.Ε.Λ.-“Αστέρας Aktor” 1-1.

Οι “βυσσινί” στην τελευταία θέση, οι Αρκάδες απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.».

Και ερωτώ..:

Αν κάποιος σάς πει ότι έχει απομακρυνθεί από μία «επικίνδυνη ζώνη»,

δεν θα σκεφθείτε ότι βρίσκεται πια σε ασφαλές σημείο;

Και ερωτώ υπερθεματίζοντας..:

Αν κάποιος σάς πει ότι έχει απομακρυνθεί κατά ένα μέτρο

από το σημείο μίας πυρηνικής διαρροής, μίας φυσικής καταστροφής, μίας τεράστιας πυρκαγιάς,

δεν θα σκεφθείτε «Αυτός…, ή με κοροϊδεύει, ή είναι χαζός.»;

Βεβαίως και θα κάνετε ετούτες τις απολύτως δικαιολογημένες σκέψεις,

καθώς η λέξη-κλειδί, η Απομάκρυνση,

θα γελοιοποιείται και θα αναιρείται από το ελάχιστο εύρος της.

Ε…, τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο συνέβη κι εδώ,

αφού ο Αστέρας Τρίπολης απέχει μόλις έναν βαθμό από τον Πανσερραϊκό

(και τρεις από την Α.Ε.Λ.),

οπότε -εν κατακλείδι-

απέχει μόλις έναν βαθμό από την «επικίνδυνη ζώνη» κι από τον υποβιβασμό.

Γελάει η μάνα τού Τσερνόμπιλ με την απομάκρυνση των Αρκάδων.

…

Σάς καταθέτω το βίντεο με τα δύο τερατουργήματα,

ώστε να θαυμάσετε έτι περαιτέρω τη «Νεοελληνική Ενημέρωση»,

η οποία βρίθει… εγκυρότητος και λεκτικής ακρίβειας

(ρητορική απορία α λα σύντροφος Κουτσούμπας: «Πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια..;»).

μ.Γ.