Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ, οι συζητήσεις ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς με τον Καρλ Άντονι Τάουνς για πρόωρη επέκταση συμβολαίου, μονοπωλούν το ενδιαφέρον, καθώς η απόσταση των δύο πλευρών είναι στα 77 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που προκάλεσε και τον εκνευρισμό του Δομινικανού σέντερ.

Τέσσερις μήνες μετά την κατάκτηση τον Πρωταθλήματος, οι συζητήσεις για την επέκταση συμβολαίου του Καρλ Άντονι Τάουνς με τους Νιου Γιορκ Νικς έχουν κολλήσει, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σημαντική οικονομική διαφορά. Παρότι ο 30χρονος σέντερ βοήθησε τους Νικς να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

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