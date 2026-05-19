Ο διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο Συνέδριο Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Κατά την τοποθέτησή του, ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις και τις μάστιγες του αθλητισμού, παρουσιάζοντας παράλληλα την ιστορία, την αποστολή και το έργο του ΕΟΚΑΝ στην προστασία της ακεραιότητας του ελληνικού αθλητισμού.

Όπως τόνισε, με τη στήριξη της Πολιτείας, ο Οργανισμός κατάφερε να περάσει από την απαξίωση του 2019 στη διεθνή αναγνώριση και τον σεβασμό της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας, αποκτώντας πλέον ισχυρή παρουσία στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς κατά του ντόπινγκ. «Η διεθνής αναγνώριση της χώρας μας και η ενεργή παρουσία της στους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς μας γεμίζουν ευθύνη αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός αποτελεί πλέον κρίσιμο πυλώνα του ελληνικού αθλητισμού, λειτουργώντας με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπιστία για την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού και της υγείας των αθλητών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το αντιντόπινγκ, τονίζοντας πως «… ΕΟΚΑΝ και ΜΜΕ είμαστε σύμμαχοι στον αγώνα για έναν καθαρό αθλητισμό. Η σωστή ενημέρωση, η εκπαίδευση και η καλλιέργεια αθλητικών αξιών αποτελούν κοινό μας στόχο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γρηγόρης Λέων πρότεινε τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας από τον ΕΟΚΑΝ και τον ΠΣΑΤ με αντικείμενο την ενημέρωση δημοσιογράφων και αθλητικών συντακτών για θέματα αντιντόπινγκ, πρόταση που έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο.