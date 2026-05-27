Η Λειψία ξύπνησε σε ρυθμούς ευρωπαϊκού τελικού, με χιλιάδες φίλους της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο να έχουν κατακλύσει το κέντρο της γερμανικής πόλης για τον μεγάλο τελικό του UEFA Europa Conference League Final στη Red Bull Arena.

Ωστόσο, το γιορτινό κλίμα δεν άργησε να μετατραπεί σε… «αρένα ταυρομαχιών», καθώς λίγες ώρες πριν από τη σέντρα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων.

🇩🇪💥 The troubles have started in Leipzig, ahead of tomorrow’s Conference League final between Crystal Palace & Rayo Vallecano 👀 pic.twitter.com/n1fVu0G2jl — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, τα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης 26/5, σε κεντρικό σημείο της Λειψίας, όταν περίπου 300 οπαδοί της Ράγιο συναντήθηκαν με φίλους της Κρίσταλ Πάλας που βρίσκονταν έξω από μπαρ και εστιατόρια της περιοχής.

Οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια, εκτοξεύοντας μπουκάλια, ποτήρια, ακόμη και καρέκλες, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα για να αποτρέψουν γενικευμένη σύρραξη. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο αστυνομικοί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ομάδες μαυροντυμένων οπαδών να κινούνται οργανωμένα προς παμπ όπου βρίσκονταν Άγγλοι φίλαθλοι, με την κατάσταση να ξεφεύγει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η αστυνομία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει γκλομπ για να διαλύσει τα συγκρουόμενα γκρουπ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι περαστικοί εγκατέλειψαν άρον άρον τις καφετέριες της περιοχής.

Παρότι αρχικά δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα για την αφορμή των επεισοδίων, αρκετές αναφορές από οπαδικά φόρουμ, γερμανικές ιστοσελίδες και χρήστες των social media επιχειρούν να φωτίσουν το παρασκήνιο της έντασης.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν μερίδα Άγγλων οπαδών προχώρησε σε προκλητικά συνθήματα, γεγονός που εξόργισε τα πιο «σκληροπυρηνικά» στοιχεία των Ισπανών.

Ακροδεξιές προκλήσεις μερίδας των Άγγλων οπαδών

Την ίδια στιγμή, σε διαδικτυακές κοινότητες φιλάθλων έγινε λόγος ακόμη και για πολιτική διάσταση στην ένταση. Σε αναρτήσεις που έγιναν viral, χρήστες υποστήριξαν πως στην περιοχή εμφανίστηκαν σημαίες και συνθήματα με ακροδεξιές αναφορές, όπως το «Remigration Now» και το «Defend Europe», προκαλώντας αντιδράσεις από πλευράς οπαδών της Ράγιο.

Άλλοι χρήστες, πάντως, σημείωναν ότι οι συγκεκριμένες σημαίες δεν εξέφραζαν οργανωμένα την κερκίδα της Κρίσταλ Πάλας αλλά μικρές ομάδες οπαδών.

Αυτό το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την ιδιόμορφη πολιτική ταυτότητα που συνοδεύει διαχρονικά τη Ράγιο Βαγιεκάνο και τους οπαδούς της.

Η ομάδα από τη λαϊκή συνοικία Βαγιέκας της Μαδρίτης θεωρείται ένα από τα πιο έντονα αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά ποδοσφαιρικά σύμβολα στην Ευρώπη.

Fans clash in Leipzig ahead of the Europa Conference Final between Crystal Palace and Rayo Vallecano tomorrow. 😲 To any Palace fans out there hoping to simply enjoy the trip and support their team, please stay safe! 🙏 pic.twitter.com/j3viRSuMHt — Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026

Οι οργανωμένοι φίλοι της έχουν επανειλημμένα ταχθεί δημόσια απέναντι στην ακροδεξιά, στον ρατσισμό και στον φασισμό, ενώ έχουν αποκτήσει φήμη για τη δράση τους σε κοινωνικά ζητήματα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση του Ουκρανού Ρομάν Ζοζούλια το 2017, όταν οι φίλοι της Ράγιο αντέδρασαν μαζικά στη μεταγραφή του λόγω φερόμενων διασυνδέσεών του με ακροδεξιούς κύκλους στην Ουκρανία.

Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες που η μεταγραφή ουσιαστικά κατέρρευσε, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αγώνας της ομάδας είχε διακοπεί προσωρινά λόγω αντιφασιστικών συνθημάτων των οπαδών προς τον παίκτη.

Γι’ αυτό και αρκετοί παρατηρητές τονίζουν ότι οι οπαδοί της Ράγιο δεν είναι γνωστοί στην Ευρώπη για επεισόδια χουλιγκανισμού, αλλά κυρίως για την πολιτικοποιημένη και αντιφασιστική τους κουλτούρα.

Παρά το γεγονός ότι στους μεγάλους τελικούς συχνά παρεισφρέουν πιο ακραία στοιχεία ή δημιουργούνται συνθήκες έντασης λόγω αλκοόλ και μαζικής συγκέντρωσης φιλάθλων, η εικόνα της Ράγιο παραμένει παραδοσιακά συνδεδεμένη περισσότερο με κοινωνικά κινήματα και λιγότερο με οργανωμένη βία.

Η αστυνομία της Σαξονίας ανακοίνωσε πως πάνω από 300 άτομα ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ περίπου 60 Άγγλοι οπαδοί χαρακτηρίστηκαν ως «γνωστοί ταραξίες» και απομακρύνθηκαν από το κέντρο της πόλης.

Παρά τα επεισόδια, οι γερμανικές αρχές υπογράμμισαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων κινήθηκε ειρηνικά και συμμετείχε χωρίς προβλήματα στις εκδηλώσεις των fan zones.

Ο τελικός παραμένει ιστορικός και για τις δύο ομάδες, καθώς τόσο η Κρίσταλ Πάλας όσο και η Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Η Ράγιο, η ομάδα της εργατικής τάξης της Μαδρίτης, έφτασε μέχρι τη Λειψία ως το απόλυτο αουτσάιντερ της διοργάνωσης, γράφοντας μία από τις πιο ρομαντικές ιστορίες της φετινής σεζόν.