Το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας από τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι ζητούν άμεση λύση στο ιδιοκτησιακό της ομάδας, κατέληξε σε επεισόδια που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη τη πόλη αλλά και συλλήψεις μπροστά από το σπίτι της οικογένειας Νταβέλη.

Περίπου 1000 φίλαθλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Δευτέρας (15/6) εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ να απομακρυνθούν από τα δρώμενα της ΑΕΛ και να παραχωρηθεί η ομάδα σε άλλους επενδυτές, φοβούμενοι για το μέλλον της ιστορικής τοπικής ομάδας.

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