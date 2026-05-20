Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έριξε πρόστιμα!

Κήρυξε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη πειθαρχικώς ελεγκτέο για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων, που τελέστηκε στις 3 Μαΐου και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Επίσης, κήρυξε την ΠΑΕ ΟΦΗ πειθαρχικά ελεγκτέα για παραβάσεις που αφορούν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στις 25 Απριλίου. Για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 12.000 ευρώ, για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1γ πρόστιμο 1.000 ευρώ και για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2α (υποτροπή) ποινή ύψους 6.000.

Ύστερα από την πρόσθεση των προστίμων, ο Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 θα πληρώσει συνολική χρηματική ποινή 15.500 ευρώ.