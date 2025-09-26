Ανατροπή στην υπόθεση απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα από τον Ολυμπιακό. Εκεί που όλα έδειχναν πως η υπόθεση όδευε προς ναυάγιο, με τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος, Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει στην αναχώρηση της ομάδας για τη Ρόδο πως στην αποστολή για Μπασκόνια δεν θα βρίσκεται νέος παίκτης, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν επίσημα την ένταξη του Γάλλου στο ρόστερ.

Ο 27 ετών ύψους 1.94 γκαρντ αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να πλαισιώσει τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς στη θέση «1».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)”