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Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι πλέον επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας.
Η ανακοίνωση έγινε σήμερα το πρωί στην έδρα της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στο Παρίσι, από τον πρόεδρο Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος μίλησε για «προνόμιο, μεγάλη τιμή και συγκίνηση» καθώς παρουσίαζε τον «Ζιζού» μετά και την έγκριση της εκτελεστικής επιτροπής που συνεδρίασε έκτακτα σήμερα το πρωί.

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