Η Διεθνής ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) ήρε τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ακολουθώντας το παράδειγμα του τζούντο και της κολύμβησης.

Σε συνεδρίαση στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας έλαβε την απόφαση με άμεση ισχύ.

Έτσι, ανοίγει η πόρτα για την επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες εν όψει… Λος Άντζελες το 2028, όπου οι προκριματικοί γύροι δεν θα ξεκινήσουν πριν από αυτό το καλοκαίρι.

Ο Στίβος, από την πλευρά του, διατηρεί αυστηρό αποκλεισμό μέχρι να σημειωθεί «συγκεκριμένη πρόοδος προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία του στις αρχές Μαΐου.