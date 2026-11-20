Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από τη διακοπή ως πρωτοπόρος της Super League και με το απόλυτο στο Conference League, αλλά ο δρόμος μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ έχουν εννέα αγώνες μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, με πρώτο σταθμό το ματς με τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/11, 17:30).

Στο πρωτάθλημα οι πράσινοι είναι τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και επτά από την ΑΕΚ, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η μεγάλη απώλεια είναι ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, χειρουργήθηκε στις 29 Οκτωβρίου και επιστρέφει σε τέσσερις με πέντε μήνες, δηλαδή στα πλέι οφ. Ο Νίστρουπ πρέπει να στηριχτεί στους υπόλοιπους δημιουργούς, ενώ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Conference League. Τη θέση του τραυματία Ουνάι στη λίστα πήρε ο Τσιριβέγια.

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