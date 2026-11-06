Η γενική γραμματέας της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣ Ζακύνθου, μίλησε. Λέει ότι υπάρχει προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης προς το πρόσωπό της. Ονόματα δεν έδωσε. Δεν χρειάστηκε, λέει. Όποιος νιώθει ότι τον αφορά, κατάλαβε.

Δεν μιλάμε για ξένη προς το ποδόσφαιρο. Αδερφή τριών ποδοσφαιριστών με μεγάλη διαδρομή σε τοπικά σωματεία. Μετά αθλήτρια. Μετά μητέρα αθλητή. Γνωρίζει το ποδόσφαιρο από μέσα και ξέρει από τάκλιν. Η δουλειά της, λέει, είναι να φυλάξει τη θεσμική διαδικασία, ώστε η ΕΠΣ να ξαναγίνει εκλεγμένη και νόμιμη διοίκηση από τα σωματεία. Ωραία. Εδώ, όμως, μπαίνει το ρολόι…

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