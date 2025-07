Το Ισπανικό Υπουργείο Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ministerio de Derechos Sociales), μαζί με τον Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, Jesús Martín, ζήτησε επίσημη έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία (Fiscalía), τον Διαμεσολαβητή (Defensor del Pueblo) και την Γραμματεία Καταπολέμησης Εγκλημάτων Μίσους για να διαπιστωθεί αν στο πάρτι των 18ων γενεθλίων του Λαμίν Γιαμάλ υπήρξε παράβαση του νόμου περί ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα ερευνάται:

• Αν είχαν προσληφθεί άτομα με νανισμό (ακονδροπλασία) ως μέρος ψυχαγωγικού προγράμματος,

• Αν χρησιμοποιήθηκαν με απαξιωτικό ή χλευαστικό τρόπο, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία (σε ισχύ για περίπου 3 χρόνια).

Αν αποδειχθεί παράβαση, προβλέπονται βαριές κυρώσεις: 600.000 έως 1.000.000 € — κάτι που μάλιστα περιλαμβάνεται σε επερχόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση ώστε αυτά τα συμβάντα να χαρακτηρίζονται «σοβαρά εγκλήματα».

Ο Jesús Martín εξέφρασε δημόσια την ανησυχία ότι η τέτοιου είδους συμπεριφορά από δημόσια πρόσωπα –ειδικά νέους με μεγάλη επιρροή– μπορεί να προκαλέσει αρνητικό πρότυπο σε άλλους νέους και υπογράμμισε ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους, ανεξαρτήτως πλούτου ή επιρροής».

