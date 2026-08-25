Ένας οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ πρόσθεσε το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο εντυπωσιακό τατουάζ που καλύπτει το πόδι του και είναι εμπνευσμένο από την Ελλάδα.

Ο λόγος ήταν η ιστορική άνοδος της Φόρεστ στην Premier League, μετά τη νίκη της στον τελικό των play-offs στο Wembley το 2022.

«Αυτός ο άνθρωπος μου χάρισε την καλύτερη μέρα της ζωής μου στο Wembley και αυτή η μέρα θα μείνει μαζί μου για πάντα», έγραψε ο φίλαθλος, εξηγώντας πώς από ένα ελληνικής έμπνευσης tattoo sleeve «δεν θα μπορούσε να λείπει ο big man».

Ο οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ είπε ότι έκανε αυτή την ιδιαίτερη αφιέρωση στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League μετά από 23 χρόνια.

Εσείς, θα κάνατε κάνατε τατουάζ τον Μαρινάκη στο πόδι σας;

Βίντεο που ανέβασε ο οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος έκανε στο πόδι του τατουάζ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: