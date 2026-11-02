Σε μια νέα διαφορετική καθημερινότητα, η οποία απέχει εντελώς απ’αυτήν που απολάμβανε μέχρι τώρα στην Τούμπα καλείται να προσαρμοστεί ο Τάισον, καθώς ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τον θέσει σε ειδικό προπονητικό καθεστώς και έτσι από σήμερα ο 38χρονος Βραζιλιάνος ακολουθεί πρόγραμμα με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Η θέση της ομάδας είναι πως ο στόχος αυτής της απόφασης είναι ο Τάισον να ανακτήσει την χαμένη του φυσική κατάσταση, όμως στην Θεσσαλονίκη βρίθει ο τόπος πως έχει να κάνει με δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε ο Βραζιλιάνος σταρ της ομάδας και ένας από τα πλέον αγαπητούς ποδοσφαιριστές της εξέδρας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr