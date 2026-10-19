Δυναμικό «παρών» στην 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (#BeActive) έδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετατρέποντας τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο σε κυψέλες αθλητικής δραστηριότητας και συναδέλφωσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η προαγωγή του αθλητικού πνεύματος, της σωματικής ευεξίας αλλά και της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων.

Συνολικά διοργανώθηκαν 13 διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη εξειδικευμένων γυμναστών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Στις δράσεις αυτές έλαβαν μέρος περισσότερα από 400 στελέχη και κληρωτοί στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της άσκησης στην καθημερινότητα του στρατεύματος.

Συμμετείχε επίσης προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αφορά σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης.

H Εθνική Φρουρά μέσω της συμμετοχής της στη συγκεκριμένη δράση, καθώς και με άλλα προγράμματα που αξιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προωθεί την άσκηση και τον αθλητισμό στο προσωπικό της.