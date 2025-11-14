Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις σερί ήττες, πανηγυρίζοντας στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας επικράτησαν 89-83 της Μπασκόνια στο ουδέτερο γήπεδο του Βελιγραδίου, φτάνοντας μόλις στην τρίτη τους νίκη στη σεζόν. Με το αποτέλεσμα αυτό, και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε μεγάλο μέρος του, με τη Μακάμπι να μπαίνει δυνατά και να παίρνει το προβάδισμα από νωρίς. Στο 21’ είχε φτάσει να προηγείται με 54-43, αλλά η Μπασκόνια αντέδρασε με σερί 9-0 και μείωσε σε 54-52, φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στην κόψη.

Ο Τι Τζέι Λιφ ανέλαβε δράση για τους Ισραηλινούς, σκοράροντας συνεχόμενα και δίνοντας «ανάσα» 6-7 πόντων στην ομάδα του, διαφορά που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ήταν ο Λιφ με 19 πόντους (3/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ τον πλαισίωσαν ο Χορντ (17π., 9ρ.) και ο Σόρκιν (13π., 9ρ., 6ασ.). Από πλευράς Μπασκόνια, ο Καμπαρό προσπάθησε φιλότιμα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποφευχθεί η ήττα.

Η.Μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ