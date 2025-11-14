Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η Πάρι κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Βαλένθια και να επικρατήσει με 90‑86 στην έδρα της, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

CE SOIR C’EST TOUT PARIS QUI GAGNE ‼️ On avait besoin d’une deuxième mi-temps comme ça en osmose avec notre public. C’est toujours pour Paris, merci pour la force 🫡 pic.twitter.com/BATIQ0wi0Q — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 13, 2025

Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ της Παρί σε 5 νίκες – 6 ήττες, ενώ η Βαλένθια υποχώρησε στο 6‑5, μένοντας ακριβώς μπροστά.

Τα δεκάλεπτα: 15‑14, 37‑49, 67‑71, 90‑86

Η Βαλένθια έκανε ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο, σκοράροντας 35 πόντους, και πήγε στο ημίχρονο με διαφορά +15 (37‑51), εκμεταλλευόμενη την ισχυρή της παρουσία.

Στην τρίτη περίοδο η Παρί αντέδρασε, περιορίζοντας τη διαφορά στο 65‑69 χάρη σε τρίποντο του Nadir Hifi, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για την τελική ανατροπή.

Στην τελευταία περίοδο, παρά την προσπάθεια των Ρούβερς και Κάμερον να κρατήσουν τη Βαλένθια μπροστά (86‑79 τρία λεπτά πριν το τέλος), η Παρί απάντησε με σερί 8‑0, περνώντας μπροστά 87‑86 για πρώτη φορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Στην τελευταία κρίσιμη επίθεση οι Ισπανοί υπέπεσαν σε λάθος, επιτρέποντας στην Παρί να «κλειδώσει» τη νίκη με τρίποντο του Sebastián Herrera, που τελείωσε με 13 πόντους (3/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ. Ο Hifi πρόσθεσε 17 πόντους και ο Willis 15 για τους νικητές.

Από πλευράς Βαλένθια, οι Τόμπσον και Taylor σημείωσαν από 13 πόντους, αλλά η ομάδα τους δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και είδε τη νίκη να διαφεύγει μέσα από τα χέρια της.

