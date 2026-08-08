Νέα σοβαρή υπόθεση έρχεται να επιβαρύνει τη θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο. H Telegraph αποκάλυψε ότι πρώην εργαζόμενη της UEFA, η οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση μαζί του την περίοδο που ήταν Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έλαβε εξαψήφια αποζημίωση μετά την αποχώρησή της.

Η UEFA επιβεβαίωσε την πληρωμή, υποστηρίζοντας πως έγινε σύμφωνα με τους τότε κανονισμούς, ενώ ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και η FIFA απορρίπτει κάθε σύνδεσή του με οποιαδήποτε ακατάλληλη συμπεριφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr