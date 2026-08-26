Εξώδικο στον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο για τις δηλώσεις που έκανε εναντίον του απέστειλε ο διαιτητής Στέφανος Κουμπαράκης.

Με το εξώδικό του προς τον δήμαρχο Βόλου, αφού τυπικά ο Μπέος δεν κατέχει επίσημα κάποια θέση στον Βόλο, ο Κουμπαράκης ζητάει την αναίρεση των προσβλητικών, όπως αναφέρει, δηλώσεων κατά της προσωπικότητας και της τιμής του, διαφορετικά θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

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