Αυτό που είδαμε δεν ήταν ένα «επεισόδιο έντασης» σε έναν αθλητικό χώρο για το οποίο πρέπει να επέμβει μόνο ο Εισαγγελέας… Είναι μία εικόνα καθρέφτης μιας βαθύτερης παθογένειας: της διαρκούς σύγκρουσης, της πόλωσης και της μεταφοράς πολιτικής, κοινωνικής και προσωπικής αντιπαράθεσης μέσα σε ένα γήπεδο που έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς γήπεδο. Κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα κομμάτι της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ αντιλαμβάνεται την ίδια την έννοια της εξουσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr