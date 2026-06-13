Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα και μία από τις θέσεις που απασχολούν έντονα τους ανθρώπους του συλλόγου είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού. Στη λίστα των «πράσινων» βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Σάμσουνσπορ.

Πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο στόπερ με ύψος 1,88 μ., ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της τουρκικής ομάδας. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε εντυπωσιακό αριθμό συμμετοχών, αγγίζοντας τα 50 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνδύασε τη σταθερότητά του με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr