Η Ισπανία πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Φεράν Τόρες είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της. Ο Ισπανός επιθετικός ήταν αυτός που έγραψε το όνομά του στην ιστορία, πετυχαίνοντας στο 106ο λεπτό της παράτασης το γκολ που χάρισε στη «Φούρια Ρόχα» τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή.

Πίσω όμως από τη μεγάλη στιγμή υπήρχε μια δύσκολη προσωπική κατάσταση.

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