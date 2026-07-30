Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής, προσθέτοντας στο ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό, Ράφα Μιρ.

Σύμφωνα με την ισπανική «ABC Sevilla», οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με τον έμπειρο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσακονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

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