Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της FIFA γράφει ακόμη μία σελίδα. Ο Ούγκο Γίνκις, 81 ετών και ο γιος του Μαριάνο Γίνκις, 51 ετών, βρέθηκαν την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και παραδέχθηκαν ότι έστησαν επί χρόνια σχέδιο δωροδοκίας αξιωματούχων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προκειμένου να εξασφαλίσουν πολύτιμα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης και διαφήμισης.

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