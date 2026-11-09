Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική υποδοχή είχε ο Κίμι Αντονέλι κατά την επιστροφή του στην Ιταλία, καθώς ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έφτασε στο αεροδρόμιο της Μπολόνια μέσα σε κλίμα γενικευμένου ενθουσιασμού.

Τον τόνο της υποδοχής έδωσε ο ίδιος ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου, ο οποίος με ασύρματο μήνυμα καλωσόρισε τον 20χρονο πιλότο λέγοντας: «Μεγαλειώδη Κίμι. Καλώς ήρθες σπίτι, πρωταθλητή!», αποτυπώνοντας την περηφάνια της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Ιστορικό επίτευγμα μετά από 73 χρόνια

Ο Αντονέλι, ο οποίος μεγάλωσε στο Καζαλέκιο ντι Ρένο, κατέκτησε και μαθηματικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026 πριν από οκτώ ημέρες, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του Γκραν Πρι του Μεξικού.

Με αυτό το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε μια πολυετή αναμονή, επαναφέροντας έναν Ιταλό οδηγό στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού έπειτα από 73 ολόκληρα χρόνια, καθώς ο τελευταίος συμπατριώτης του που είχε στεφθεί πρωταθλητής ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι το 1952 και το 1953, μετά τον ιστορικό πρώτο τίτλο του Τζουζέπε Φαρίνα το 1950.

Παράλληλα, ο 20χρονος πιλότος έγραψε ιστορία ως μόλις ο τρίτος Ιταλός οδηγός που κατακτά τον τίτλο, αλλά και ως ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στα χρονικά της Formula 1.

Η ονειρική σεζόν με τη Mercedes

Στο τιμόνι του μονοθεσίου της Mercedes, ο νεαρός Ιταλός πραγματοποίησε μια εξαιρετική διαδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς:

Σημείωσε συνολικά εννέα νίκες κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ξεχώρισε η επικράτησή του στο ιταλικό Γκραν Πρι στη Μόντσα, όπου πανηγύρισε τη νίκη μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Η θερμή υποδοχή στον αέρα και τον διάδρομο προσγείωσης της Μπολόνια σφράγισε την είσοδό του στο πάνθεον του ιταλικού και παγκόσμιου αθλητισμού.

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Πηγή: adnkronos.com