Ο Κώστας Καραπαπάς, όχι μόνο άφησε αιχμές για τη διαιτησία στον αγώνα Ηρακλής- Παναθηναϊκός, αλλά έκανε… φούλ επίθεση.

Οι πράσινοι ως γνωστό επικράτησαν 2-1, όμως για τη διαιτησία στον αγώνα, το σωματείο του γηραιού έβγαλε ανακοίνωση.

Ο Κώστας Καραπαπάς λοιπόν, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, μέσω αναρτήσεών του στα social media, στάθηκε στη μη αποβολή του Αντίνο, καθώς όπως ανέφερε έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr