Η αίτηση για να ακυρωθούν οι εκλογές της Κυριακής απορρίφθηκε. Η ΟΔΠΕ, όμως, δεν πανηγυρίζει. Η προσφυγή στηριζόταν στον αθλητικό νόμο και η ΟΔΠΕ βγήκε έξω από αυτόν. Σαν να γλυτώνεις τη φυλακή επειδή αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχεις.

Το έγγραφο της ΓΓΑ που σου αποκαλύπτω σήμερα είναι ξερό και σύντομο. Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας δεν διαθέτει απόφαση ειδικής αναγνώρισης. Ούτε το έγγραφο είναι πρωτοφανές. Στο δικαστήριο, όμως, ακούστηκε το αντίθετο, ότι η αναγνώριση υπάρχει. Το χαρτί ήρθε και την έκοψε στη μέση. Ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ηλεκτρονική κηδεία.

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