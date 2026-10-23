Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός φουλάρουν όχι απλώς προς την πρόκριση στα νοκ άουτ, αλλά και απευθείας στους «16» στις Ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις, οδηγώντας την Ελλάδα στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA. Οι νέες επιτυχίες των αιωνίων αντιπάλων, μόνο αξιοπρόσεκτες δεν είναι.

Ο Ολυμπιακός έκανε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το 3/3 στο Europa League, με τη νίκη του 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας, ενώ ο Παναθηναϊκός για το Conference League, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Καζακστάν και πανηγύρισε την επιβλητική νίκη με 5-1 κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Οι δυο ομάδες δεν συγκρίνονται, όμως αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί που στην περίπτωση του «τριφυλλιού» ήρθαν πολύ εύκολα και σε αυτήν του Ολυμπιακού δύσκολα, αλλά δίκαια.

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