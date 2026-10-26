Άμεση προσφυγή στις κάλπες για την ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) πρότεινε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη της Διοίκησης, στον απόηχο της παραίτησης και προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου για την υπόθεση των στημένων αγώνων. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι σέβεται απόλυτα το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας και δεν επιβάλλει αποφάσεις, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη για μια νέα, «καθαρή εντολή» από τα σωματεία, ώστε η επόμενη διοίκηση να διαθέτει ισχυρή νομιμοποίηση και να μην αμφισβητείται.

Παράλληλα, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η εκλογική διαδικασία δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στις βασικές λειτουργίες του αθλήματος. Ανακοίνωσε, ωστόσο, πως μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως οι εν εξελίξει διαχειριστικοί έλεγχοι, όλες οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία (και μόνο αυτές) τίθενται σε αναστολή, καταλήγοντας με το μήνυμα πως η συγκεκριμένη «πληγή» πρέπει να κλείσει άμεσα με τη συνεργασία όλων.