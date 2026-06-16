Ο Βαγγέλης Παυλίδης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Μαριάννα Σολκίδου την Κυριακή στην Χαλκιδική.

Αυτή την ιδιαίτερα ξεχωριστή προσωπική στιγμή για τον διεθνή επιθετικό τίμησαν με την παρουσία τους όχι μόνο οι συμπαίχτες του στην Εθνική Ελλάδας και στην Μπενφίκα, αλλά και αντίπαλοι παίχτες από την Σπόρτιγκ, όπως τα Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος όπως τονίζει στο δημοσίευμά της η πορτογαλική εφημερίδα «A bola» ήταν στην «ομάδα του γαμπρού» στο γλέντι, δείχνοντας τη στενή φιλική σχέση που τους συνδέει.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr