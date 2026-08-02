Την έκλεισε, λέει, τη Βουλή ο Τάκης μου, χωρίς να θέσει σε ψηφοφορία την επίμαχη τροπολογία για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Και τον κατηγορούν, μάλιστα, τον Τάκη μου, ότι το κρατάει ως προεκλογική εξαγγελία για τη ΔΕΘ, για να μην χάσει τα μονόχνοτα ερυθρόλευκα ψηφουλάκια. Μπορεί να ‘ναι κι έτσι. Και γιατί ουχί, δηλαδή; Πολύ καλά κάνει, άλλωστε, ο Πρωθυπουργός. Το πράμα θέλει έλεγχο, ενδελεχή. Προσοχή!

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