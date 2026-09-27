Μετά το εκπληκτικό «διπλό» στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League, η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική αποστολή.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης, η γαλανόλευκη θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι στην εθνική Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ απόψε (27/09, 21:45).To σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπαίνει για τα καλά στα… βαθιά της League A, καλείται να αποδείξει πως δικαιωματικά βρίσκεται στην ελίτ και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους κορυφαίους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φτάνει στην αναμέτρηση με… φόρα και με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την τεράστια εκτός έδρας νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας.

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